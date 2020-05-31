شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. ريمونتادا تاريخية للأهلي أمام الإسماعيلي بـ"سوبر هاتريك" توتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 31 مايو 1953، تمكن السيد حسين عطية "توتو"، نجم الأهلى السابق، من هز شباك الإسماعيلى وحارسه المخضرم حمام أربع مرات فى المباراة التى أقيمت بالقاهرة، حيث تمكن المارد الأحمر من تحويل تأخره فى الشوط الأول بهدفين سجلهما فتحى نافع فى الدقيقة الثالثة ودميان فى الدقيقة 35، إلى فوز قوامه خمسة أهداف فى الشوط الثانى سجل منها توتو سوبر هاتريك فى الدقائق50، 58، 80، 84 وتخللها ضربة جزاء سجلها فتحى خطاب فى الشباك الخالية من حارس الإسماعيلى حمام الذى اعترض على صحة ضربة الجزاء فى الدقيقة 63.

ويعد توتو هو أكثر من أحرز سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى برصيد 3 مرات، وسجل توتو أول سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى المصرى فى شباك الأولمبى 7 أكتوبر 1949 .

ولد محمد عطية الشهير بتوتو نجم الاهلي الراحل بمدينة طنطا عام 1926، بدأ مشواره مع الكرة فى ناشئى نادى طنطا وهو فى سن 17 عاماً، وفى عام 1947 التقطته أعين أسطورة الأهلى محمود مختار التتش ليعرض عليه الانضمام للنادى الأهلى وهو ما حدث بعدها بعامين وتحديداً فى نهاية موسم 1948-1949.

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فرض توتو نفسه نجماً فى جيل ضم عشرات النجوم، على رأسهم المايسترو صالح سليم، لكن قوته البدنية ومهاراته الاستثنائية جعلت منه لاعباً لا غنى عنه فى جيل الخمسينيات.

وكانت أبرز مهاراته التسديد القوى والدقيق على المرمى من مسافات بعيدة. حصد توتو مع الأهلى 15 بطولة كاملة بواقع تسعة ألقاب للدورى وستة لكأس مصر، ومثل منتخب مصر على مدار أكثر من عشر سنوات وكان توتو عاشقاً لهز الشباك فى مباريات الديربى، حيث سجل 10 أهداف فى مرمى الزمالك منها 7 بالدورى وهدفا بالكأس وهدفين فى مباراة ودية.

وكانت أشهر مبارياته أمام الزمالك فى مارس 1954 حين سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" فى مباراة القمة التى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 4-2. ويعد توتو واحداً من ثلاثة لاعبين أهلاوية فقط سجلوا هاتريك فى مباريات القمة بعد مختار التتش فى دورى منطقة القاهرة 1930 يوم فاز الأهلى 4-0 وخالد بيبو الذى سجل رباعية فى فوز الأهلى 6-1 فى ديربى 2001 توتو فضل أن ينهى مشواره كلاعب فى صفوف ناديه طنطا ثم تولى تدريبه أيضاً. ورحل عن عالمنا فى أكتوبر 2008 بعد أن حفر اسمه بحروف من نور فى تاريخ الأهلي.