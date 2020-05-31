شكرا لقرائتكم خبر عن نقل إدارى باتحاد الرماية إلى العزل الصحى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية عن ثبوت إصابة أحد الإداريين بالاتحاد بفيروس كورونا وتم نقله إلى إحدى مستشفيات العزل الصحى لتلقى العلاج، مشيرًا إلى أنه شعر بتعب منذ فترة قبل أن يتم تأكد إصابته بفيروس كورونا و عزله و غلق الاتحاد لأعمال التطهير و الإكتفاء بالعمل أون لاين .

وهذه ليس الحالة الأولى فى الاتحادات الرياضية، إلا أنه سبق وتعرض أحد موظفى اتحاد السلاح إلى الفيروس وتم غلق مقر الاتحاد أيضًا.

وقال حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية أن موظفو الاتحاد ملتزمون طوال الفترة الماضية بجميع الإجراءات الإحترازية و إستخدام المطهرات .

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وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.