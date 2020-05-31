شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى يقرر العمل أيام السبت والاثنين والأربعاء حتى منتصف يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الهوكى، برئاسة شريف كمال، عمل موظفى الاتحاد 3 أيام فى الأسبوع هى "السبت والاثنين والأربعاء"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر، ذلك حتى منتصف يونيو لحين اتضاح رؤية عودة النشاط من عدمه بسبب فيروس كورونا .

وكان رئيس اتحاد الهوكى قد كشف مسبقا عن الالتزام فى شهر رمضان بالعمل من مقر الاتحاد فى الضرورة القصوى فقط من أجل الحماية من فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه ينهى جميع الإجراءات وعقد الاجتماعات "أون لاين" اتباعا للإجراءات الاحترازية للدولة وتعليق النشاط على صعيد جميع المراحل السنية لحماية اللاعبين وأسرة اللعبة، موضحا أنه حضر مؤخرا لإنهاء إجراءات الدورات التدريبية .

وينظم اتحاد الهوكى دورات تدريبية للمدربين والحكام على المستويات المختلفة، بدءا من المستوى الأساسى، عقب شهر يونيو المقبل لا "أون لاين"، من أجل استغلال وقت حظر كورونا فى شىء إيجابى على الصعيد التدريبى والتحكيمى، فى ظل تعليق النشاط وفقا للإجراءات الاحترازية للدولة، مشيرا إلى أن اتحاد الهوكى ملتزم تماما بكافة الإجراءات وعقد اجتماعاته أون لاين أيضا حفاظا على سلامة الأعضاء وأسرة اللعبة على كافة الأصعدة .

وقال رئيس اتحاد الهوكى إن الاتحاد فى الوقت الحالى يدرج أسماء المشتركين وينهى إجراءات الدورى تمهيدا لبدئها عقب العيد مباشرة.