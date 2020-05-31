شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب العروض الأوروبية لضم هداف مازيمبي قبل قرار فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقّب مسئولو النادى الأهلى العروض التى تلقاها جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبى الكونغولى، خلال الفترة الأخيرة باعتباره أحد أهم أهداف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما دخل ضمن قائمة 4 لاعبين أجانب مُرشحين لتدعيم الأهلى الموسم المقبل، لذا وضع مسئولو الأحمر عروض موليكا تحت المنظار من أجل التعرف على تطورات الصفقة التى قد يتدخل الأهلى رسمياً لحسمها بين عشية وضحاها إذا منح فايلر إدارة الأهلى الضوء الأخضر لحسم الصفقة.

على صعيد متصل، تلقى موليكا عرضاً من الدورى البلجيكى حيث دخل ناديان بلجيكيان فى خط المفاوضات لضم اللاعب، وهو الأمر الذى تفضله إدارة مازيمبى لوجود اتفاقية توأمة مع عدد من أندية بلجيكا تتيح لبطل الكونغو الحصول على نسبة كبيرة من عائد بيع اللاعب مستقبلاً تصل لأكثر من 40 % من قيمة الصفقة، وهو الأمر الذى لا يتوفر حال بيعه لأى نادٍ آخر سواء فى أوروبا أو أفريقيا.

ونال موليكا إعجاب إدارة النادى الأهلى لتدعيم هجوم فريق الكرة بداية من الموسم المقبل خاصة بعد إحرازه 15 هدفًا فى 30 مباراة خاضها مع مازيمبى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار موسمين، كما صنع 4 أهداف، كما أثنى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على قدرات اللاعب عقب مشاهدة العديد من المباريات له.