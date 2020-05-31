شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب بوضع نصوص ضد العنصرية فى لائحة الجبلاية بعد أزمة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، بضرورة وضع نصوص واضحة فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة، تتضمن عقوبات رادعة لموضوع العنصرية، خاصة بعد التطاول غير المسموح من جانب البعض ضد محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب نادى الزمالك، مؤكداً أن هذا الأمر لا يمكن تقبله والوقوف أمامه دون اتخاذ إجراء رادع.

وقال شوبير، فى تصريحات إذاعية ببرنامج مع شوبير الذى يبث عبر إذاعة أون سبورت، يجب وضع جزء خاص بالعنصرية فى لوائح اتحاد الكرة، أمريكا مقلوبة وتم فرض حظر التجول فى 25 مدينة بسبب العنصرية وبسبب صراع الأبيض والأسود".

وأضاف نجم الأهلى السابق، "ما حدث مع شيكابالا يستوجب عقوبات مغلظة ورادعة لعدم تكراره مرة أخرى مع أى لاعب".

وعن إلغاء مسابقة الدورى العام، أكد شوبير أن هذا القرار لن يكون فى مصلحة الفرق التى تصارع على الهبوط، فتأجيل المسابقة أو إلغائها لن يغير شيئا وستصارع نفس الفرق مجدداً على الهبوط بعد أن تكون خسرت المزيد من الأموال.

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على جانب آخر، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك محاولات واتصالات تجرى حالياً مع كافة الجهات المعنية لحسم مصير مسابقة الدورى العام هذا الموسم، خاصة أن اللجنة الخماسية تتفهم جيداً الأعباء المالية الواقعة على الأندية جراء عدم حسم مصير النشاط الرياضى، وهو ما يجعل اللجنة الخماسية تسعى لحسم مصير الدورى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية تضع سيناريو وتصورا لعودة الدورى فى حال الحصول على موافقة رسمية من الحكومة المصرية لاستئناف الدورى الذى تم إيقافه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد مسئولو الجبلاية أنهم يرغبون فى عودة الأندية للتدريبات بداية من 15 يونيو المقبل وبالتالى عودة الدورى منتصف شهر يوليو المقبل، حتى ينتهى الموسم الجارى فى شهر سبتمبر أو مطلع أكتوبر بحد اقصى، حتى تتمكن الجبلاية من انطلاق الدورى الجديد فى أكتوبر أيضا لاسيما وأن هناك العديد من الارتباطات فى الموسم الجديد مثل بطولة أمم أفريقيا وكأس العالم العسكرى وأولمبياد طوكيو 2021.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة عدم استئناف الدورى يوم 15 يوليو المقبل بحد أقصى سيكون من الصعب استكمال الموسم الحالى وسيكون الالغاء هو الاحتمال الأقرب.