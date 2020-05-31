شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يتابع حالة الموظف المصاب بكورونا فى العزل المنزلى هاتفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، على متابعته للحالة الصحية لموظف الاتحاد الذى أصيب بكورونا بصفة دورية هاتفيا خلال تواجده فى العزل المنزلى حاليا وغلق الاتحاد كإجراء احترازى لحماية الوظفين والمسئولين من انتشار الفيروس المستجد نظرا لسرعة انتقاله.

وتلتزم جميع الاتحادات بالإجراءات الاحترازية بارتداء الموظفين الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى عقب العودة من إجازة عيد الفطر لمباشرة العمل مرة أخرى.

كما أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، على عودة عمل الاتحاد بدءا يوم الأحد المقبل فى ظل غلق مقر الاتحاد لمدة 18 يوما لإجازة العيد و إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا المستجد، حيث تم مد إجازة عيد الفطر حفاظا على باقى الموظفين من انتشار الفيروس .

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وأشار رئيس إتحاد السلاح إلى التزام الموظف بالعزل المنزلى خلال الفترة الحالية للتعافى من هذه الإصابة، وأن هناك عملية تعقيم وتطهير تتم بشكل مثستمر فى أروقة الاتحاد من وقت لآخر.

وأضاف رئيس إتحاد السلاح أن الاتحاد ملتزم فى هذه الفترة بتعليق النشاط والإجراءات الاحترازية للدولة منعا لتفشى الفيروس لحماية اللاعبين وأسرة اللعبة .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.