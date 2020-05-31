شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يعقد اجتماعاً الثلاثاء المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه التقليدى الثلاثاء المقبل لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادى المختلفة فى فروع الأهلى الثلاثة، ويبحث المجلس ملفات خاصة بالإنشاءات وغيرها من الأمور الإدارية والرياضية التى تشغل اهتمام المجلس ويرغب فى حسمها الفترة المقبلة، فى ظل تجميد النشاط الرياضى على خلفية "جائحة" كورونا.

وتقوم إدارة النادى الأهلى بصرف راتب شهر مايو للنشاط الرياضى ولاعبى فريق الكرة والأكاديميات خلال ساعات، حيث انتهت الإدارة الحمراء من تجهيز الراتب الخاص باللاعبين والنشاط الرياضى وسيتم صرفه فى غضون الساعات المقبلة، بعدما سبق وتم صرف راتب مايو للموظفين والعمال قبل عيد الفطر المبارك، ونجح الأهلى فى توفير السيولة المالية التى تقرب من 40 مليون جنيه شهرياً للموظفين والعمال وأقساط لاعبى فريق الكرة وغيرهم فى النادى رغم الأزمة المالية الطاحنة التى يعانى منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

وكان محمود الخطيب رئيس النادى قد عقد جلسة خاصة مع عماد حلمى المدير المالى للأهلى، الأربعاء، الماضى بالساحل الشمالى حيث يتواجد الخطيب هناك حالياً، وناقش خلالها رئيس الأهلى عدة أمور مالية خاصة بالقلعة الحمراء فى ظل الظروف المالية الصعبة التى يُعانى منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا ومنعت العملية الجراحية التى أجراها خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى مؤخراً، من حضور تلك الجلسة.

ورفض مجلس الأهلى السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة.