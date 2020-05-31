شكرا لقرائتكم محمد صلاح: اعترضت على خطة نهائي أبطال أفريقيا مع مؤمن سليمان أمام صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح المدير الفني الأسبق للزمالك أنه اعترض على خطة اللعب التي خاض بها مؤمن سليمان مباراة ذهاب نهائي أبطال أفريقيا عام 2015 ضد صن داونز والتي انتهت بثلاثية لحساب الأخير.

وقال محمد صلاح خلال استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "تحدثت مع مؤمن سليمان وابلغته رفضي لقرار الخطة وأنها جديدة على اللاعبين ولن يستطيعوا تنفيذها خاصة وأن المتاح وقتها لا يتجاوز 14 لاعباً فقط".

أضاف محمد صلاح أن مؤمن سليمان كان يعيبه العصبية وعدم التفاهم بشكل جيد مع اللاعبين الكبار وهو الأمر الذي يحتاج الى تكتيك مغاير لكنه يمتلك ثقافة الاعتذار وهو أمر يحسب له.

تابع محمد صلاح أنه كان من الصعب تعويض الخسارة بثلاثية نظيفة وأن الأمر كان سيفرق كثيراً حال الحصول على هدف في مباراة الذهاب.

وناشد محمد صلاح جموع الرياضيين والمواطنين بالجلوس فى المنازل أكبر فترة ممكنة للقضاء على فيروس كورونا الذى أصاب العالم فى الوقت الحالى .

وأضاف صلاح أنه لابد من مساعدة الدولة بالشكل الامثل عن طريق اتباع وتنفيذ التعليمات التى قررها مجلس الوزراء بداية الأسبوع الحالى بتطبيق حظر التجول من السابعة مساء إلى السادسة صباحا .

Advertisements

وأشار المدير الفنى الحالى للنجوم أنه يشاهد يوميا مشاهد فى الشوارع غير لائقة ، مؤكدا أنه لابد من أن الحفاظ على أنفسنا باتباع الإرشادات التى تقوم بها الدولة ، مشددا على ضرورة تطيبق قانون الحظر بحذافيره حتى نتخطى تلك الازمة وتعود الحياة إلى مجاريها .

وأضاف محمد صلاح على أهمية الأخذ فى الاعتبار التعليمات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال محمد صلاح إنه اشترى جميع أنواع مطهرات السيارة والمنزل من أجل التطهير للوقاية من الفيروس المستجد، مطالباً الرياضين وجميع المواطنين بالتزام المنازل وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى.

وأشار صلاح إلى أن تعليق النشاط الرياضى قرار يحترم من أجل سلامة اللاعبين والمواطنين على حد سواء، مبدياً فخره بالوعى الكامل للدولة فى التعامل مع الفيروس.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.