شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ ينفي شرائه لنادى مصري جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالممكلة العربية السعودية الأنباء التي تداولت بشأن شرائه لنادى جديد خلال الفترة المقبلة. وكذب آل الشيخ المعلومة التي نشرها أحمد حسن عميد لاعبى العالم ونجم المنتخب الوطنى الأسبق والتي زعم فيها أن تركي ينوي شراء نادى جديد.



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