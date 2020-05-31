شكرا لقرائتكم اتحاد جدة وراء مطالبة الزمالك لـ كهربا بتعويض ضخم فى قضية هروبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب نادي الزمالك في ملف قضية كهربا بتعويض مالي ضخم بسبب هروب اللاعب نهاية الموسم الماضي، وكشف مصدر داخل الزمالك أن الملف يتضمن أسباب المطالبة بتعويض مالي كبير وفي مقدمتها أن الزمالك تعرض لخسارة مالية من هروب محمود كهربا، حيث كان يقوم النادي بتحقيق مكاسب مالية من إعارته لأندية أخري وهو ما حدث في الموسم قبل الماضي بعدما انتقل اللاعب لاتحاد جدة السعودي لمدة موسم علي سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار.

وقال مصدر بنادي الزمالك، إن المحكمة الرياضية ستضع في اعتبارها الخسائر التي تعرض لها الزمالك من وراء هروب كهربا وسيتم تقدير التعويض المالي وفقا لهذه الحالة.

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من ناحية أخري اقترب عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من العودة إلي صفوف ناديه القديم وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدي اللاعب موافقة مبدئية علي العودة لوادي دجلة عقب خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك طوال الموسم قبل التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا، وينتظر عمر السعيد القرار النهائي بالنسبة لادارةالزمالك لحسم مصيره من البقاء او الرحيل للاعلان عن وجهته المقبلة، خاصة أن الزمالك يرغب في دخول بعض اللاعبين ضمن صفقات تبادلية مع اندية اخري من بينهم عمر السعيد.

في نفس السياق فإن إدارة الزمالك لم تحسم حتي الان موقفها من اللاعبين المستبعدين من حسابات كارتيرون سواء بالبيع أو الإعارة أو الدخول ضمن صفقات تبادلية لحين وضوح الرؤية بالنسبة للدوري سواء باستكمال الموسم الحالي او الغاءه واعلان موعد بداية الموسم المقبل.

في سياق مختلف تنتظر لجنة ملف نادى القرن بالزمالك اجتماعاً خلال الأسبوع الجارى، من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول الشكوى التى سيتقدم بها النادى إلى فيفا، والخاصة بتحركات نادى الزمالك فى قضية استرداد لقب القرن الذى حصل عليه الأهلى، حيث علق مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة على أسباب تأخر النادى فى تلك القضية منذ الإعلان عن فوز الفريق الأحمر باللقب منذ ما يقرب من 20 عامًا قائلاً، "سبب تأخر فتح ملف القرن هو استمرار عيسى حياتو بفساده بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقى قبل تولى أحمد أحمد المسؤولية".