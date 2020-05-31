مانشستر يونايتد متمسك بإبقاء إيغالو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - مازال فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم ينخرط في محادثات مع نادي شنغهاي شينهوا الصيني، من أجل الوصول لاتفاق بشأن تمديد إعارة المهاجم النيجيري أوديون إيغالو قبل انتهاء فترة الإعارة الحالية يوم الأحد، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) فى موقعها الإلكتروني الرسمي أن مانشستر يونايتد عرض على النادي الصيني تمديد إعارة إيغالو حتى نهاية يناير القادم، قبل عودته لشنغهاي.

أضافت الشبكة أنه حال الوصول لاتفاق على ذلك، فإن إيغالو سيغيب عن غالبية موسم الدوري الصيني الممتاز، الذي من المقرر أن يبدأ في يونيو المقبل.

كان شنغهاي موافقا على تمديد الإعارة بشرط وجود بند يضمن التزاما من جانب يونايتد بشراء إيغالو بصورة نهائية مع احتمال أن تكلف الصفقة خزينة النادي الإنجليزي 20 مليون جنيه إسترليني تقريبا.

ورغم ذلك، فإن القيود الحدودية التي من المحتمل أن تمنع إيغالو من العودة إلى الصين في الوقت المناسب للموسم الجديد، دفعت إدارة النادي الصيني إلى تخفيف موقفها، لتسمح الآن بتمديد إقامته في ملعب (أولد ترافورد) بشرط أن يوقع عقدا جديدا.

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وكان مسؤولو شنغهاي عرضوا تمديد عقد إيغالو في مارس الماضي مقابل منحه راتبا أسبوعيا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، علما بأن عقد اللاعب الحالي سينتهي في ديسمبر 2022، لكن الفريق الصيني يريد الاحتفاظ به حتى نهاية عام 2024 على الأقل.

انضم إيغالو إلى يونايتد في البداية في يناير الماضي، حيث أحرز أربعة أهداف خلال ثماني مباريات قبل تعليق مباريات الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعرب النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن أمله في أن يتمكن ناديه من تمديد فترة إعارة إيغالو حتى يتمكن من "إنهاء ما بدأه".

وقال سولشاير لمحطة (مانشستر يونايتد) التليفزيونية في وقت سابق من الأسبوع الحالي "فترة الإعارة استمرت حتى نهاية مايو الحالي الآن، لذا من الواضح أنه سيعود، نحن في مفاوضات. لقد كانت إدارة ناديه رائعة تجاهنا، وسمحوا له باللعب للنادي الذي كان يحلم به".

وتابع "لقد كان حلما بالنسبة له، وآمل أن يتمكن من إنهاء ما بدأه، آملا في التتويج بلقب معنا. في الوقت الحالي، لم يتم الاتفاق على أي شيء. سيبدأ الدوري الصيني قريبا لذلك نحن فقط ننتظر لنرى".