شكرا لقرائتكم بلباو يمدد عقد مدربه غاريتانو حتى يونيو 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر نادي أتلتيك بلباو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد تمديد تعاقده مع مدربه غايزكا غاريتانو ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى يونيو 2021.

وتولى غاريتانو تدريب بلباو في ديسمبر 2018 ونجح في إبعاد الفريق عن منطقة الهبوط وضمان البقاء في دوري الكبار، كما قاد الفريق أيضا للتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا هذا الموسم

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وكان من المقرر أن يواجه جاره الباسكي ريال سوسيداد لكن المباراة تأجلت بسبب الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقل الموقع الرسمي للنادي عن المدرب غاريتانو قوله: أنا سعيد للغاية بثقة النادي فيّ. هذا هو الفريق الذي أشجعه منذ الطفولة ومن ثم فإن تولي تدريبه يمثل مسؤولية كبيرة.

ومن المقرر استئناف مباريات الدوري الإسباني في 11 يونيو المقبل، وستكون مباراة بلباو الأولى بعد العودة أمام ضيفه أتليتيكو مدريد بدون جمهور وخلف أبواب مغلقة خوفا من انتشار العدوى.