وداع حكيم زياش للاعبي أمستردام الهولندي

قام النجم الدولي المغربي حكيم زياش بتوديع زملائه في فريق أياكس أمستردام الهولندي وذلك بطريقة جيدة للغاية وقام بذلك قبل أن يقوم بالالتحاق في فريق الكرة الجديد الفريق تشليسي الإنجليزي وقام بتوديعهم من خلال نشره لمقطع من فيديو.

والمقطع الذي قام بنشره يحمل مقطع من أغنية اتبع أحلامك والذي قام بتأدية الأغنية كلاً من الهولندي جونا فريزر وإيمز وشارك فيها اللاعب ايضاً وعدد كبير من الاصدقاء التي منهم نجم النصر السعودي اللاعب براندلي كواس وهذه الأغنية كانت تحتوي على مقاطع من سيرة زياش أثناء تواجده مع الفريق والتي من أهمها حفل تقديم اللاعب في صفوف الفريق ومناظر من الفيلم التوديعي الذي قام بإصدراه نادي أياكس.