مطالبة لاعبون من السياحة بتحديد موعد التدريبات

قام مسئولوا في اتحاد السباحة تحت إشراف المهندس ياسر إدريس بتلقي اتصالات من جميع لاعب المنتخب الوطني وذلك من أجل الاستعلام على مواعيد استمرار النشاط الرياضي ليعود مرة أخرى وقام الاتحاد بتعريف لاعبيه أنه لم يتم تحديد أي ميعاد نهائي من أجل إعادة تدريبات المنتخب وأنه في حالة تحديد الموعد الخاص بإعادة النشاط سيتم إبلاغ جميع اللاعبين.

غجميع لاعبون المنتخب يرغبون في إعادتهم للتدريبات مرة أخرى وذلك من أجل أن يعودوا للمشاركة في أولمبياد طوكيو التي من المفترض أن يتم إقامتها في العام الآتي في اليابان، مع العلم أن جميع الأنشطة الرياضية متوقفة كإجراء وقائي للحماية من الإصابة بفيروس الكورونا المنتشر أخيراً.