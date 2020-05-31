كلوب: لا نمتلك قصص تشبه طريقة صعود محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأن ما قرأه حول تأثير محمد صلاح على المجتمع العربي شيء لا يصدق، قائلًا أن قصته وكفاحه في البداية أمر ملهم.

وقال كلوب في مقتطفات من كتاب جديد نشرتها صحيفة "جارديان" الانجليزية: "الأمر دائمًا يكون متعلق بقصتهم (اللاعبون الأفارقة)، إذا نظرت إلى ساديو ماني لقد كان يهرب من المنزل."

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وتابع: "بالمنسبة لمو صلاح، هو يسافر لمدة 4 ساعات ونصف كل يوم من أجل التدريبات، هم يمتلكون مثل هذه القصص في بلدانهم، أما أنت فلا تمتلك شيء كهذا."

وأضاف: "لقد قرأت مقال عن التأثير الذي أحدثه محمد صلاح في الوقت الحالي بالعالم العربي، هذا شيء لا يصدق."

واستطاع محمد صلاح أن يحصل على لقب هداف الدوري الانجليزي موسمين متتاليين مع ليفربول، وتوجع بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.