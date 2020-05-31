فيفا لمصراوي: لا نمتلك أي مستندات تخص نادي القرن الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن المسألة المتعلقة بنادي القرن الـ20 في إفريقيا تخص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وحده، موضحًا أنه لا يمتلك أي مستندات في هذا الشأن.

وقال المتحدث باسم فيفا في رده على استفسار "الخليج 365" بشأن اختصاصه في نظر الشكوى التي ينوي الزمالك التقدم بها: "نود أن نوضح أن هذا الأمر يخص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وتابع: "كما أننا نشير إلى أن الاتحاد الدولي لا يمتلك أي مستندات متعلقة بنادي القرن في إفريقيا".

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وأعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنهم يعكفون في الوقت الحالي على ترجمة بعض المستندات التي تؤكد أحقية ناديه بلقب نادي القرن الـ20 في إفريقيا.

وشكل رئيس الزمالك لجنة لتقديم شكوى لحفظ حق نادي الزمالك في لقب نادي القرن.

وعلق نادي الزمالك لافتة تؤكد أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، قبل أن يزيلها بسبب خطاب من "كاف" بسبب استخدام شعاره، ليعيد نادي الزمالك تعليقها اليوم الأحد مرة أخرى، بعد إزالة شعار الاتحاد الأفريقي.