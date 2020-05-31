أندية المظاليم تصدر بيان بشأن إلغاء الموسم الرياضي

أصدرت أندية المظاليم بيان في الإجتماع الذي عقد عصر اليوم الأحد بنادي الترسانة لمطالبة اتحاد الكرة بإلغاء الموسم الرياضي .
وجاء البيان كالتالي.. "نحيط سيادتكم علما اننا وامتثالا لتعليمات الدولة وايمانا بأن كل مباريات كرة القدم لا تساوى حياة فرد من افراد منظومتها وهو المبدأ الذى اكد عليه الاتحاد الدولى لكرة القدم ( فيفا ) مشددا على حتمية الاخذ به .. وكذلك حرصا كبيرا منا على التفاعل الايجابى مع كل مؤسسات الدولة لمواجهة جائحة كورونا التي يؤكد الأطباء انها في طريقها الى الذروة حمى الله مصر وأهلها من شرها.
وأضاف :" فاننا ومن هذه الدوافع التي تعد طارئا قهريا نعلن رغبتنا الواضحة في عدم استكمال الموسم الكروى حفاظا على أرواح افراد المنظومة التي تشمل 597 نادى و17910 لاعب و23880 مدرب وادارى بواقع 18 ناد دورى ممتاز و37 ناد ممتاز ب 167 ناد درجة
1 – الأندية لا تملك إمكانيات الاحترازات والاحتياطات التي تضمن سلامة افراد المنظومة.
2 – حامل واحد للفيروس ربما يتسبب في تفشى الازمة وسط الالاف من مجرد مباراة واحدة.
3 – استحالة منع احتكاك وتخالط اللاعبين اثناء المباريات.
4 – المردود المنتظر لا يمثل دافعا لاستئناف الموسم في هذه الظروف التي يعانى فيها العالم كله.
5 – استحالة توفير طبيب عدوى متخصص من وزارة الصحة للانضمام لكل جهاز طبى في كل فريق.
6 – ضرورة الحفاظ على حق الأندية المتصدرة اما بالتتويج او بالتاهل للدرجات الأعلى كحق لا يجب اجحافه.
7 – العمل بمبدا الأولويات في الظروف الطارئة والذى يعنى منطقيا " الحياة اهم من المباراة " ٨- اخيرا ننوه ان الاندية وبعد اجتماع اليوم الذى ضم عددا من اندية الدرجات المختلفة ممتاز وممتاز ب ودرجة تانية وتالته ورابعة بمراعاة كاملة لكل معايير البعد والسلامة وخرجنا بهذا البيان بالاجماع مع الاشارة الى اعتبار الاجتماع فى حالة انعقاد دائمة لحين الفصل فى القضية لكم كل الشكر والتقدير".
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