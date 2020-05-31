رئيس البرازيل : لاعبو كرة القدم أقل عرضة لمخاطر كورونا .. وعلينا الاستئناف

قال جايير بولسونارو رئيس دولة البرازيل، أن لاعبي كرة القدم، هم الأقل عرضة بين مختلف الفئات في التعرض لمضاعفات فيروس كورونا الخطرة، كونهم من الشباب.

وأضاف في تصريحات للإذاعة البرازيلية، علينا استئناف النشاط

مجدداً، أعلم، أن بلادي تعاني كثيراً من أضرار الوضع الحالي بإحتلالها ترتيب متقدم في نسب الإصابات.وواصل، لكنني في نفس الوقت أعلم أن لاعبي الأقاليم محدودة الدخل في البرازيل، أنديتها تعاني كثيراً من توقف النشاط، بل أن بعضهم أصبح غير قادراً على توفير الطعام إلى أسرته، وهذا هو مايشغلنا.واختتم، قائلاً عودة كرة القدم تعني عودة الحياة مجدداً، وتقضي على البطالة في قطاعات عديدة وتحسن من اقتصاد البلاد.