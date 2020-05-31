حسمت نتيجة التعادل السلبي، الشوط الأول من مواجهة فريقي بوروسيا دورتموند وبادربون، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن في إطار منافساتالجولة 29 للدوري الألماني.
ويخوض دورتموند المباراة محتلاً وصافة الترتيب برصيد 57 نقطة، من28 مباراة، فيما يلعب بادربون المباراة باحتلاله الترتيب الأخير بالدوري برصيد 19 نقطة، بعد خوض العدد نفسه من المباريات.
كان لقاء الدور الأول بالدوري، انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق.
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة دورتموند وبادربون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.