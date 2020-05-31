التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة دورتموند وبادربون

حسمت نتيجة التعادل السلبي، الشوط الأول من مواجهة فريقي بوروسيا دورتموند وبادربون، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن في إطار منافسات

الجولة 29 للدوري الألماني.ويخوض دورتموند المباراة محتلاً وصافة الترتيب برصيد 57 نقطة، من28 مباراة، فيما يلعب بادربون المباراة باحتلاله الترتيب الأخير بالدوري برصيد 19 نقطة، بعد خوض العدد نفسه من المباريات.كان لقاء الدور الأول بالدوري، انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق.