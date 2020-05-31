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بشكتاش يقترب قوة من ضم نجم الهلال السعودي

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اقترب نادي بشكتاش التركي بقوة من التعاقد مع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال السعودي ضمن خطة دعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

وأكدت صحيفة fanatik التركيه في تقرير لها

اليوم الأحد على اقتراب نادي بشكتاش من التعاقد مع كارلوس إدواردو لاعب الهلال بعد المستوى الجيد الذي قدمه الفريق مع الزعيم الفترة الأخيرة .

ومن المقرر أن ينتهي عقد إدواردو مع الهلال في 30 يونيو المقبل 2020 وسيكون بعدها اللاعب حرًا في الانتقال إلى أي نادي يريده .

وخاض النجم البرازبلي مع الزعيم في 6 مواسم حوالي 144 مباراة أحرز خلالها 74 هدفاً وصنع العديد من الأهداف الأخرى .

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