بشكتاش يقترب قوة من ضم نجم الهلال السعودي

اقترب نادي بشكتاش التركي بقوة من التعاقد مع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال السعودي ضمن خطة دعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .
وأكدت صحيفة fanatik التركيه في تقرير لهااليوم الأحد على اقتراب نادي بشكتاش من التعاقد مع كارلوس إدواردو لاعب الهلال بعد المستوى الجيد الذي قدمه الفريق مع الزعيم الفترة الأخيرة .
ومن المقرر أن ينتهي عقد إدواردو مع الهلال في 30 يونيو المقبل 2020 وسيكون بعدها اللاعب حرًا في الانتقال إلى أي نادي يريده .
وخاض النجم البرازبلي مع الزعيم في 6 مواسم حوالي 144 مباراة أحرز خلالها 74 هدفاً وصنع العديد من الأهداف الأخرى .
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