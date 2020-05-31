الاتحاد الآسيوي يعلن تلقى ملفات 4 دول مرشحة لاستضافة كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تلقيه الملفات الخاصة الرسمية بـ 4 دول مرشحة لاستضافة نهائيات كأس آسيا عام 2027، مشدداً على أن فترة الطلبات ممتدة حتى أواخر يونيو المقبل.

وأكد الاتحاد أن الدول التي تقدمت بطلبات الاستضافة حتى الآن هما "

كان اتحاد اللعبة الآسيوي قد أعلن تمديد فترة تلقي الطلبات لمنح الدول فرصة أكبر في تجهيز ملف الاستضافة، وتقديراً للوضع الصحي الراهن، بعد أن كانت فترة الطلبات مقرر ختامها بنهاية مارس الماضي. ممتدة حتى أواخر يونيو المقبل.وأكد الاتحاد أن الدول التي تقدمت بطلبات الاستضافة حتى الآن هما " السعودية ، قطر، الهند، أوزباكستان".كان اتحاد اللعبة الآسيوي قد أعلن تمديد فترة تلقي الطلبات لمنح الدول فرصة أكبر في تجهيز ملف الاستضافة، وتقديراً للوضع الصحي الراهن، بعد أن كانت فترة الطلبات مقرر ختامها بنهاية مارس الماضي.

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