توتنهام يتراجع عن ضم كوتينيو

تراجع نادي توتنهام الإنجليزي، عن فكرة ضم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو المقبل، بسبب مغالاة اللاعب وناديه الإسباني في المتطلبات المادية.
كان برشلونة قد أعار اللاعب مؤخراً إلى
وأشار تقرير إسباني، اليوم الأحد، أن كوتينيو يحصل على راتب يقدر بـ 15 مليون يورو، في الموسم الواحد، وهو القيمة التي لن يوفرها توتنهام للاعب حال انتقاله.
وأضاف، أن نيوكاسل الإنجليزي، قد يكون الوجهة المقبلة للاعب، حال فشل اتمام انتقاله إلى توتنهام.
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