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توتنهام يتراجع عن ضم كوتينيو

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تراجع نادي توتنهام الإنجليزي، عن فكرة ضم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق الإسباني، خلال الميركاتو المقبل، بسبب مغالاة اللاعب وناديه الإسباني في المتطلبات المادية.
كان برشلونة قد أعار اللاعب مؤخراً إلى

بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يعلن النادي الألماني ، عدم تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب، وإنهاء فترة الإعارة مع البايرن بنهاية الموسم الجاري.
وأشار تقرير إسباني، اليوم الأحد، أن كوتينيو يحصل على راتب يقدر بـ 15 مليون يورو، في الموسم الواحد، وهو القيمة التي لن يوفرها توتنهام للاعب حال انتقاله.
وأضاف، أن نيوكاسل الإنجليزي، قد يكون الوجهة المقبلة للاعب، حال فشل اتمام انتقاله إلى توتنهام.
 
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