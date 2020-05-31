صدمة فى نادى الصيد بوفاة رباعى السلة

قدم محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد وأعضاء مجلس إدارة النادى الصيد والمدير التنفيذي التعازي للدكتور محمد سعيد الجمال عضو النادي والسيدة حرمه فى مصابهم العظيم الذي إصابهم بوفاة والدة الدكتور محمد وابناؤه الاربعة لاعبي النادي بقطاع كرة السلة احمد وياسين وكريم ومالك.

كما أرسل اتحاد السلة المصري برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة برقية تعزية إلى نادي الصيد على وقاة ناشئي النادي الذين فارقوا الحياة نتيجة حريق هائل.

فى مصابهم العظيم الذي إصابهم بوفاة والدة الدكتور محمد وابناؤه الاربعة لاعبي النادي بقطاع كرة السلة احمد وياسين وكريم ومالك.كما أرسل اتحاد السلة المصري برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة برقية تعزية إلى نادي الصيد على وقاة ناشئي النادي الذين فارقوا الحياة نتيجة حريق هائل.

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