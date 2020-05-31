تشكيل دورتموند أمام بادربورن بالدوري الألماني

أعلن السويسري لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، أمام بادربورن، الساعة السادسة مساءً، ضمن الجولة الـ29 من منافسات الدوري الألماني، "البوندسليجا". منافسات الدوري الألماني، "البوندسليجا". جاء تشكيل أسود الفيستيفال لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: رومان بوركي Advertisements في الدفاع: اكانجي، ماتس هوملز، لوكاس بيتشيك، أشرف حكيمي في الوسط: جيريرو، ديلاني، إيمري تشان في الهجوم: ثورجان هازارد، جادون سانشو، جوليان بيراند.

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