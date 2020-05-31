وزير الرياضة يثني على جهود البابا تواضروس في إعادة الشباب المصريين من كينيا

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته في التواجد بحضرة قداسة البابا تواضروس الثاني، مؤكدًا أن الدولة المصرية بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقف خلف جميع أبنائها، كما تقدم بالشكر لقداسة البابا تواضروس على سرعة التحرك من أجل العمل على تذليل جميع العقبات للشباب المتواجد في كينيا.
وأثنى صبحي على التنسيق الذي تم بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الهجرة، والذي تم على أعلى مستوى وبصدر رحب جدًا من السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة.
من جهته، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عنسعادته باستقبال المصريين العائدين من كينيا، بحضور وزيري الهجرة والشباب، مؤكدًا أن الدور الذي قدمته الكنيسة لهم خلال هذه الأزمة هو في إطار واجبها تجاه أبناء الوطن والتكافل المعروف عن المصريين بالخارج.
ووجه قداسة البابا الشكر لسيادة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على اهتمامهم البالغ بعودة المصريين العالقين بالخارج في ظل هذه الأزمة.
وخلال اللقاء، وجه السيد/ "وائل محمد ترك"، أحد المصريين العالقين بالعاصمة الكينية نيروبي، أسمى آيات الشكر للكنيسة المصرية بكينيا ولمعاليوزيرة الهجرة على ما لاقاه من اهتمام ودعم فوري للمصريين الذين اضطرتهم ظروف وقف الطيران إلى البقاء عقب انتهاء زيارة العمل، فلجأوا لوزارة الهجرة، مشيرا إلى أن الكنيسة تعهدت برعايتهم لحين انتهاء الظروف الطارئة.
كما وجه الشباب شكرهم إلى وزيرة الهجرة على استجابة السريعة وتواصلها الدائم مع القائمين عليهم لمتابعة أحوالهم حتى عادوا إلى أرض الوطن، وأثنوا على دور الكنيسة المصرية حيث قدمت لهم مختلف سبل الدعم من مكان للإقامة فاخر لهم وإعاشة حتى معاد عودتهم.
وفي الختام، قدم المصريين العائدين من كينيا باقة ورد لقداسة البابا تواضروس الثاني ولوزيرة الهجرة، إضافة إلى بورتريه رسمه السيد "وائل محمد ترك" للسفيرة نبيلة مكرم تقديرًا على الجهود المبذولة لإعادتهم إلى أرض الوطن.
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