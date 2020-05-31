فريق جديد يخطف ساؤول نيجويز من مانشستر سيتي

أعلن متوسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ساؤول نيجويز أنه سيفصح عن فريقه الجديد خلال ثلاث أيام ليثير التكهنات حول مستقبله.

وكانت عدة تقارير صحفية قد تنبأت باحتمالية انتقال النجم الإسباني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ورغم أهمية ساؤول بالنسبة للروخيبلانكوس، والذي يمتد عقده معه إلى 2026، ولكن يبدو أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع الفريق.

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ويعد ساؤول أحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة، حيث شارك في 286 مباراة مع أتلتيكو، سجل خلالها 38 هدفا وقام بصانعة 18 آخرين، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.

وفي حالة انضمام اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى الشياطين الحُمر، سيشكل إضافة قوية للغاية للفريق بجانب الوافد البرتغالي الجديد، برونو فيرنانديز، والذي انضم في الميركاتو الشتوي الماضي.

كما أن انتقال اللاعب الإسباني إلى اليونايتد، قد يفتح الباب أمام رحيل النجم الفرنسي، بول بوجبا عن أولد ترافورد والانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف.

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