فريق جديد يخطف ساؤول نيجويز من مانشستر سيتي

أعلن متوسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ساؤول نيجويز أنه سيفصح عن فريقه الجديد خلال ثلاث أيام ليثير التكهنات حول مستقبله.
وكانت عدة تقارير صحفية قد تنبأت باحتمالية انتقال النجم الإسباني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ورغم أهمية ساؤول بالنسبة للروخيبلانكوس، والذي يمتد عقده معه إلى 2026، ولكن يبدو أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع الفريق.
ويعد ساؤول أحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة، حيث شارك في 286 مباراة مع أتلتيكو، سجل خلالها 38 هدفا وقام بصانعة 18 آخرين، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.
وفي حالة انضمام اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى الشياطين الحُمر، سيشكل إضافة قوية للغاية للفريق بجانب الوافد البرتغالي الجديد، برونو فيرنانديز، والذي انضم في الميركاتو الشتوي الماضي.
كما أن انتقال اللاعب الإسباني إلى اليونايتد، قد يفتح الباب أمام رحيل النجم الفرنسي، بول بوجبا عن أولد ترافورد والانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف.
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