عقبة جديدة في طريق استحواذ السعودية على نيوكاسل

هدد الاتحاد الإنجليزي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قناة الرياضية السعودية الحكومية، بسبب بثها مباريات قديمة لنيوكاسل يونايتد في بطولة كأس الاتحاد، بحسب صحيفة التايمز البريطانية.

واستلمت القناة المملوكة للدولة السعودية خطابا من الاتحاد الإنجليزي، اتهمها فيها بسرقة مباريات في عصر أسطورة الفريق آلان شيرر، وبثها دون ترخيص أو إذن.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في خطابه، الذي أرسل منه نسخة إلى البريميرليج والحكومة السعودية، أن هذا يعتبر تعديا واضحا على حقوقه، حتى لو كانت المباريات التي تبث على المحطة قديمة.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن هذه الحادثة قد تضيف عائقا آخر أمام استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

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وذكر الخطاب، أن القناة السعودية الرياضية تبث المباريات بطريقة غير مشروعة وغير قانونية في المملكة، وبما أن القناة لم تحصل على إذن أو ترخيص من الاتحاد أو أصحاب الحقوق، فاستخدامهم لهذه المواد يشكل تعديا على الحقوق التي يملكها الاتحاد.

وتابع الخطاب، أنبث المواد المقرصنة يشكل مصدر قلق كبير للأصحاب الحقوق ومقدمي المحتوى، والفشل في اتخاذ خطوات إيجابية على وجه السرعة سيؤدي إلى ضرر معنوي ومالي كبير.

ووجه الاتحاد الإنجليزي إنذارا للقناة السعودية بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال لم تتوقف القناة عن هذا التعدي بحلول الثلاثاء المقبل.

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