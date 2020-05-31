صحيفة تركية: نجم الهلال “إدواردو” صفقة رائعة لـ”بيشكتاش”

كشفت تقارير صحفية تركية أن محترف نادي الهلال السعودي، كارلوس إدواردو، تمت إضافته إلى قائمة الأهداف التعاقدية لنادي بيشكتاش خلال فترة الانتقالات المقبلة، موضحة أن الفريق التركي يستعد لإجراء تغيير جذري في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

ويُعد إدواردو واحدًا من أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ نادي الهلال، وقد انضم إلى الفريق الأزرق في يوليو 2015 قادماً من بورتو البرتغالي، وتألق بقميص الهلال خلال الخمس سنوات الماضية، وحقق العديد من الإنجازات، وشارك في 152 مباراة، وأحرز 80 هدفًا، وصنع 18 هدفًا.

إدواردو مطلوب في بيشكتاش

وقالت صحيفة “spor.haber7” التركية “إدواردو، النجم البالغ من العمر 30 عامًا، سينتهي عقده مع الهلال في نهاية الموسم، تم وضع اسمه على جدول أعمال نادي بيشكتاش“.

وأضافت “ستكون صفقة رائعة بدون تكاليف باهظة لخزينة بيشكتاش. كارلوس إدواردو من أبرز لاعبي الهلال في المواسم الخمسة الماضية، وحقق كافة الألقاب الممكنة مع النادي السعودي“.

Advertisements

منافسة مشتعلة

وكانت مصادر صحفية تركية قد ذكرت قبل أيام أن جالطة سراي، فناربخشة، وبيشكتاش، سيقاتلون من أجل النجم البرازيلي إدواردو، ويريدون في فترة الانتقالات المقبلة استقطاب لاعبين برسوم منخفضة، أو بدون رسوم، في ظل الأزمة المالية بسبب جائحة كورونا، وهو ما ينطبق على إدواردو الذي ينتهي عقده هذا الموسم، ولن يكلفهم أموال تُدفع إلى ناديه الهلال.

ويعتقد عمالقة الدوري التركي، الذين بدأوا الاستعدادات للموسم المقبل، أنه يجب إنهاء الانتقالات في وقت قصير وأن يتم تكوين الكادر للموسم المقبل في أقرب وقت ممكن، علمًا بأن العديد من الأندية البرازيلية تريد أيضًا ضم إدواردو، أبرزها أتليتكو باراناينس، جريميو وكورنثيانز.

من هو كارلوس إدواردو؟

بدأ كارلوس إدواردو مسيرته المهنية في فريق ديسبورتيفو بالبرازيل عام 2004، وتمت إعارته بعد 5 سنوات إلى إيتوانو، ثم فلوميننسي، وجريميو، وخاض تجربة احترافية في البرتغال مع إشتوريل برايا موسم 2011 ـ 2012، وشارك في 80 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف.

وانتقل صاحب الـ30 عامًا إلى بورتو البرتغالي موسم 2013 ـ 2014، ولعب مع النادي البرتغالي 30 مباراة وسجل 5 وصنع مثلهم، ثم خرج على سبيل الإعارة إلى نيس الفرنسي موسم 2014 ـ 2015، وشارك في 30 مباراة محرزا 10 أهداف وصانعا 5 أهداف، قبل أن ينتقل إلى الهلال بشكل نهائي يوليو 2015.

..