الكشف عن تفاصيل سرقة منزل رياض محرز في مانشستر

كشفت تقارير صحافية إنجليزية عن تعرض منزل نجم مانشستر سيتي، رياض محرز إلى السرقة في أبريل الماضي، حيث أخذ اللصوص ساعات ومجوهرات بمئات آلاف الجنيهات.

وذكرت صحيفة الصن البريطانية، أنه تمت سرقة ثلاث ساعات ثمينة من منزل النجم الجزائري محرز، وأموالا نقدية، وقمصان كرة قدم نادرة، بالإضافة إلى بعض المجوهرات.

وأشارت إلى أن قيمة المسروقات تقدر بـ 500 ألف جنيه إسترليني، نصفها تقريبا لساعة قيمتها 230 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن اللصوص اقتحموا أربع شقق في المبنى نفسه، من بينها منزل قائد المنتخب الجزائري.

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ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شرطة مانشستر قوله: “قرابة الساعة الخامسة من بعد ظهر الجمعة 24 أبريل، تم استدعاء الشرطة إثر ورود تقارير عن تعرض أربع شقق منفصلة للسرقة في مجمع بوسط المدينة”.

وأشار المصدر إلى أن اللصوص “تتبعوا محرز بعناية” قبل التسلل إلى منزله، وسرقوا ساعة، ظهر بها في بعض الصور الخاصة.

والساعة المذكورة من نوع ريتشارد ميل، وهي مصنوعة من نفس الخامات التي تصنع منها سفن الفضاء، كما أنها مرصعة بالأحجار الكريمة.

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