نجم ليفربول الشاب هارفي إليوت رفض الانضمام إلى ريال مدريد ومقابلة راموس بسبب محمد صلاح

رفض موهبة نادي ليفربول “هارفي إليوت” الانضمام إلى ريال مدريد في وقت سابق من الصيف الماضي، مفضلاً مواصلة مسيرته مع فريقه المفضل في إنجلترا، والقتال للحصول على فرصته في هجوم الريدز.

وأكمل جناح ليفربول هارفي إليوت 17 عامًا فقط في أبريل، لكنه حصل بالفعل على ميداليات الفائزين بكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، في أول إنجازته مع فريق إقليم الميرسيسايد.

ويحظى منتج أكاديمية فولهام للشباب، الذي أصبح أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أثناء وجوده في ناديه اللندني في مايو 2019، بعد 30 يومًا فقط من عامه السادس عشر، بتقدير كبير في ليفربول وفي جميع أنحاء أوروبا.

عندما انتهى عقده مع فولهام، كان تشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان من بين الأندية التي تتنافس على توقيعه، إلى جانب ريال مدريد وليفربول.

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وفقًا لما أفاد به الصحفي “جيمس بيرس” ، قام ريال بخطوة من أجل الشاب في صيف عام 2019 ، بدعوته إلى ملعب سانتياغو برنابيو ، مما سمح له بالتعمق في تاريخ ومكانة إسبانيا وأوروبا الأكثر نجاحًا.

واصطحب ريال مدريد هارفي إليوت لاعب ليفربول الشاب في جولة بالسنتياجو برنابيو وعرضوا عليه مقابلة راموس، لكنه رفض وقال: “أنا لا أحبه بسبب ما فعله مع صلاح في نهائي أبطال أوروبا 2018”

وقبل ذلك بعام ، هزم ريال مدريد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 في كييف، وهي المواجهة التي شهدت خروج نجم الريدز ،”محمد صلاح” من المباراة بعد نصف ساعة، بما لا يمكن وصفه إلا بالإصابة المتعمدة من قبل مدافع اللوس بلانكوس “سيرجيو راموس“.

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