حمدي النقاز: علي معلول أخي، ولا أصدق ما فعله فرجاني ساسي!

أعرب الظهير الأيمن الدولي التونسي “حمدي النقاز” عن ضيقه الشديد بعدما قطع “فرجاني ساسي” علاقته به منذ شهر يناير الماضي، بعدما قرر النقاز مغادرة نادي الزمالك بحجة تأخر الإدارة في تسديد مستحقاته المالية.

وواجه حمدي النقاز خطر الحبس لمدة 4 أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية 100 دينار بعد تعديه على موظف عمومي، إلا أن الموظف الذي اعتدى عليه قرر سحب الدعوى القضائية ضد لاعب النجم الساحلي السابق، بفضل جلسة ودية جمعته برئيس النجم “رضا شرف الدين” ومحامي النقاز “أنيس ميم”.

وخلال تلك الفترة تلقى النقاز الكثير من الدعم، سواء من لاعبين داخل أو خارج تونس، لعل أبرزهم نجم هجوم نادي الإسماعيلي ومنتخب تونس “فخر الدين بن يوسف” بالإضافة إلى ظهير الأهلي “علي معلول”.

وقال حمدي النقاز في حديثه مع فكرة سامي الفهري على قناة الحوار التونسي “فخر الدين بن يوسف؟ صديقي في الحقيقة منذ كأس أمم أفريقيا، وتضامن معي بقوة في محنتي، كان أول شخص يتصل بي”.

وأضاف “علي معلول؟ إنه أخي، وتربطني به علاقة قوية للغاية، ودائمًا ما نتحدث معًا ونتواصل عبر الهاتف في المناسبات”.

ساسي نسى النقاز

عن فرجاني ساسي، قال النقاز “أشعر بخيبة أمل كبيرة، لا أصدق ما فعله، حتى هذه اللحظة لم يتحدث معي، أنا أعرفه منذ الصغر وتربى معي، ولعبنا سويًا في الزمالك لمدة سنة ونصف، لا يوجد لديّ أي تفسير لمقاطعته لي”.

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وتابع حديثه “كما قلت: لا أصدق أنه لم يتصل بي، هل هو خوف من جمهور الزمالك؟ لا يوجد أي علاقة بجمهور الزمالك، فليست لديّ مشكلة مع جمهور الزمالك بل مع إدارة النادي”.

وختم وسط شعور بخيبة الأمل “ليس ضروريًا أن يتضامن معي ويكتب ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الأقل يتصل بي، لكنه لم يكلف نفسه عناء السؤال عليّ”.

وهرب حمدي النقاز بشكل مفاجيء من نادي الزمالك، وفسخ عقده من طرف واحد، قبل أن يقدم شكوى رسمية في إدارة مرتضى منصور لدى الفيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وفي منتصف شهر فبراير 2020، حصل حمدي النقاز على موافقة من الفيفا بالانضمام إلى صفوف نادي سودوفا بطل ليتوانيا، في صفقة انتقال حر.

واستطاع صاحب الـ 27 عامًا المشاركة في مباراة واحدة فقط بالدوري الليتواني، ضمن الجولة الأولى أمام نادي بانجا، لمدة 90 دقيقة يوم 7 مارس الماضي، ثم توقف بعدها النشاط بسبب فيروس كورونا.

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