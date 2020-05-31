شاهد | الزمالك يعلق لافتة نادي القرن الحقيقي بعد التعديل

أعاد نادي الزمالك تعليق لافتة نادي القرن الحقيقي داخل جدرانه من جديد، بعد التعديل الذي طرأ عليها، عقب الجدل الذي ثار من حولها عند ظهورها أول مرة.

وقام الزمالك بالكشف عن اللافتة في شكلها الجديد، والذي شهد إزالة شعار الاتحاد الأفريقي، مع تغيير النص المكتوب عليها والخاص بنادي القرن.

وكان الكاف قد طالب الزمالك بضرورة إزالة الشعار الخاص به من على اللافتة التي تم وضعها داخل النادي، محذرا من توقيع عقوبات قاسية عليه في حالة عدم قيامه بذلك.

ولم يضع مسؤولو الزمالك شعار الكاف على اللافتة الجديدة، وقام النادي بتعديل النص المكتوب عليها، حيث كتب: “الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات والبطولات (9) وليس بالمحسوبية والمجاملات (7)”.

وينوي الزمالك التقدم بملف خاص بقضية نادي القرن إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس” من أجل سحب اللقب من الأهلي ومنحه له.

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