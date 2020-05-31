المعز بن شريفية: الترجي أضاع فوزًا كاسحًا على الوداد برباعية

يرى حارس مرمى الترجي التونسي، معز بن شريفيه، أن فريقه كان في مقدوره أن يتجنب المشاكل التي واكبت لقاء الإياب بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 ضد الوداد المغربي.

وأكد بن شريفيه خلال تصريحات إذاعية تونسية، أن الترجي كان يستطيع حسم الأمور مبكرا بتحقيق نتيجة كبير أمام الوداد في لقاء الذهاب، بالفوز عليه 3-0 أو 4-0.

وانتهى لقاء الذهاب بين الوداد والترجي بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما انتهى لقاء الإياب بفوز أصحاب الأرض بهدف بعد انسحاب الضيوف.

وشدد بن شريفيه على أن قضية نهائي 2019 مغلقة تماما، مشيرا إلى أن الترجي فاز باللقب وشارك في مونديال الأندية، وخاض أيضا مباراة السوبر الأفريقي.

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واحتل الترجي المركز الخامس في كأس العالم للأندية بعد تفوقه على السد القطري 6-2، بينما خسر السوبر الأفريقي أمام الزمالك بنتيجة 3-1.

وأنهى حارس الترجي تصريحاته مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يتابع ناديه القضية المنظورة حاليا أمام المحكمة الرياضية الدولية لأن ما حدث قد حدث.

وتنظر المحكمة الرياضية “كاس” الدعوى المقامة من نادي الوداد الذي يطالب فيها بإلغاء قرار الكاف الخاص بمنح الترجي اللقب.

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