هل يستفيد الزمالك من نزاع تركي آل الشيخ والأهلي في قضية بطل القرن الحقيقي؟

انقلب رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، مجددا على إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد هدنة لم تدم سوى شهور قليلة.

ولم يترك رئيس الزمالك مرتضى منصور، الفرصة و “كالعادة” بدأ الصيد في الماء العكر، وأطلق تصريحاته التي يهدف من خلالها إشعال الأزمة، والتودد والتقرب إلى تركي آل الشيخ بارتداء ثوب المحاماة والتبرع بالدفاع عن الوزير السعودي.

واندلعت شرارة الخلاف بين تركي آل الشيخ ومحمد سراج، بعد أن اشتكى الأخير من وجود فيروس محلي وخارجي في الرياضة المصرية، وهو ما اعتبره الوزير السعودي موجها له، فقام بوصف عضو الأهلي بـ”الهلفوت”، مما استدعى قيام سراج بالرد مجددا ووصف تركي بـ”القواد”.

وكان مرتضى منصور قد أعلن أمس قيامه بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد عضو الأهلي محمد سراج، واتهامه بالإساءة إلى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

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ويعلم مرتضى منصور جيدا أن الخلاف بين الأهلي وتركي آل الشيخ، يعني أن الزمالك هو المستفيد الأول، مثل ما حدث في الماضي القريب، بعدما قام الوزير السعودي بمنحه الأموال والصفقات نكاية في منافسه اللدود.

وأعلن رئيس الزمالك منذ أيام عزمه تقديم شكوى إلى المحكمة الرياضية من أجل بحث قضية نادي القرن، وأنه سوف يطلب سحب اللقب من الاهلي ومنحه لناديه.

فهل يستغل مرتضى منصور الأزمة الأخيرة، ويسعى للاستفادة من نفوذ وأموال تركي آل الشيخ، من أجل مساعدته في قضية نادي القرن، خاصة أن الأخير متوقع منه توجيه ضربة قاصمة إلى إدارة الاهلي انتقاما من عضوها محمد سراج الذي اهانه بشدة؟.

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