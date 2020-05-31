الزمالك يتوعد مهاجم الأهلي “محمود كهربا”

توعد عضو إدارة نادي الزمالك أحمد مرتضى منصور، لاعب الفريق السابق، والمنضم مؤخرا إلى النادي الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا” مؤكدا أن ناديه سيحصل على تعويضات مالية بعد هروب اللاعب.

وأكد منصور أن محمود كهربا أخطأ عندما ترك الفريق وهرب، رغم استمرار تعاقده مع الزمالك، وحصوله على مقدم تعاقده عن الموسم الجديد.

وكان محمود عبد المنعم “كهربا” قد قام بفسخ تعاقده مع الزمالك من جانب واحد، وانضم إلى فريق أفيس البرتغالي في الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يفسخ تعاقده مجددا وينتقل إلى صفوف الأهلي في الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

وكشف عضو إدارة الزمالك خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه، أنه اجتمع باللاعب بعد رحيله، لمناقشة عودته للفريق، لكن كهربا طلب عقدا جديدا بأموال أكثر للتجديد.

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وأضاف أحمد مرتضى: “رئيس النادي مرتضى منصور، والمشرف على الكرة أمير مرتضى طلبا مني إيقاف المفاوضات مع كهربا لأنه هرب قبل نهاية الدوري، بالإضافة إلى أن ترضية اللاعب كانت ستفتح مجالا أمام اللاعبين ليقوم كل من يريد زيادة في عقده التصرف بنفس الطريقة”.

وأنهي عضو الزمالك تصريحاته، مشددا على صحة موقف ناديه في قضية كهربا المنظورة حاليا أمام المحكمة الرياضية الدولية، مؤكدا أن النادي سيحصل على تعويض مادي كبير.

يذكر ان محمود كهربا قد تعرض لعقوبة الإيقاف من قبل اتحاد الكرة المصري، حتى نهاية الموسم الحالي على خلفية الأحداث التي شهدها لقاء السوبر المصري بالإمارات.

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