رئيس الزمالك “مرتضى منصور” يقتحم أزمة تركي آل الشيخ ومحمد سراج

تدخل رئيس الزمالك مرتضى منصور على خط الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية “تركي آل الشيخ“، وعضو إدارة الأهلي “محمد سراج الدين” والتي وصلت إلى حد التراشق بالألفاظ.

وأعلن مرتضى منصور تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام في مصر ضد عضو إدارة الأهلي محمد سراج، بسبب ما صدر من الأخير تجاه رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ.

واندلعت شرارة الخلاف بين تركي آل الشيخ ومحمد سراج، بعد أن اشتكى الأخير من وجود فيروس محلي وخارجي في الرياضة المصرية، وهو ما اعتبره الوزير السعودي موجها له، فقام بوصف عضو الأهلي بـ”الهلفوت”، مما استدعى قيام سراج بالرد مجددا ووصف تركي بـ”القواد”.

ورفض مرتضى منصور ما حدث من محمد سراج تجاه تركي آل الشيخ، مشددا على أن هذا بعيد عن القيم والمبادئ، مستنكرا الإساءة لرئيس شرف الاهلي بعد قيامه بتدعيم النادي كثيرا.

وأنهى رئيس الزمالك تصريحاته في هذا الشأن مؤكدا أن الفارق شاسع بين ناديه وبين الأهلي في التعامل مع مداعبات تركي آل الشيخ، قائلا: “لم نوجه أي اهانة للرجل بينما تعرض للإساءة من جانب مسؤولي الاهلي.