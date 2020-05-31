رياضة | تركي آل الشيخ يوضح حقيقة شراءه نادي مصري جديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يوضح حقيقة شراءه نادي مصري جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، حول رغبته اعادة تجربته الاستثمارية في مصر ، وشراء نادي رياضي جديد يلعب في الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.

ونشر "آل الشيخ" صورة لأحد الأخبار المتداولة على المواقع الرياضية بخصوص نيته شراء نادي مصري جديد في الفترة المقبلة يحمل عنوان " بعد خلافه مع الأهلي.. تركي آل الشيخ يشتري نادي مصري جديد"، وعلق على الخبر قائلا: " لا صحة لهذا الموضوع أبدًا"، لينفي تمامًا أنباء تفكيره في إعادة تجربته الاستثمارية في الرياضة المصرية مرة أخري.

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وكانت تقارير صحفية أكدت رغبة "آل الشيخ" في تكرار تجربته الاستثمارية السابقة بالكرة المصرية مع نادي بيراميدز، والتي حقق خلالها نجاحًا رائعًا، وذلك من خلال شراء نادي مصري جديد بالدوري الممتاز في الموسم المقبل، حيث أكدت التقارير أنه ينوي شراء أحد ناديي مصر المقاصة أو إف سي مصر وهو ما نفاه جملة وتفصيلا.

وانتشرت التكهنات بخصوص نية "آل الشيخ" شراء نادي مصري جديد، بعد توتر علاقته مجددًا مع إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، بعد رفض مسئولي القلعة الحمراء دعمه ومساندته لفريق الكرة، بالإضافة لأزمة مهرجان اعتزال حسام عاشور نجم الفريق الأحمر.

وكان "آل الشيخ" هاجم إدارة النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" حيث قال: "اذا كان القرار بيد ادارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو اي اي حاجه تصب في مصلحة النادي ... وصبرت عليها كتير بس واضح انهم مش حيتغيرو في حاجه ... الحمدالله عندي نادي في أوروبا ! والباب الي يجيلك منه الريح سده واستريح ... لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال!"، لتشتعل الأزمة بينه والأهلي وجماهيره بعد هذه التغريدة.