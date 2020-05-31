رياضة | بيان أنديه القسم الثانى الذى عقد بنادى الترسانة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان أنديه القسم الثانى الذى عقد بنادى الترسانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد عدد من أندية دوري القسم الثاني، إجتماعاً بمقر نادي الترسانة، لبحث كيفية إلغاء الموسم الحالي.

وقامت الأندية بإعداد بيان على النحو التالي :

نحيط سيادتكم علما اننا وامتثالا لتعليمات الدولة وايمانا بأن كل مباريات كرة القدم لا تساوى حياة فرد من افراد منظومتها وهو المبدأ الذى اكد عليه الاتحاد الدولى لكرة القدم ( فيفا ) مشددا على حتمية الاخذ به .. وكذلك حرصا كبيرا منا على التفاعل الايجابى مع كل مؤسسات الدولة لمواجهة جائحة كورونا التي يؤكد الأطباء انها في طريقها الى الذروة حمى الله مصر وأهلها من شرها

فاننا ومن هذه الدوافع التي تعد طارئا قهريا نعلن رغبتنا الواضحة في عدم استكمال الموسم الكروى حفاظا على أرواح افراد المنظومة التي تشمل 597 نادى و17910 لاعب و23880 مدرب وادارى بواقع 18 ناد دورى ممتاز و37 ناد ممتاز ب 167 ناد درجة تالتة و376 ناد درجة رابعة .. علما بان الموسم الحالي لا يزال تتبقى اكثر من نصف منافساته بواقع 429 مباراة منها 153 ممتاز و90 درجة تانية و66 درجة تالتة و30 درجة رابعة و9 كأس مصر بخلاف مباريات دورات الترقى وهو ما يعنى جدولا مكدسا وتقارب زمنى مخيف بين كل مباراة وأخرى بما يعرض كثير من افراد المنظومة للخطر مهما كانت الاحتياطات الاحترازية التي نشكر للدولة جهدها وحرصها في هذه الصدد

وعليه فاننا نكرر مطلبنا الجماعى بعدم استكمال الموسم والبدء للترتيب في هدوء للموسم المقبل مع الاحتفاظ بكامل حقنا كأندية في اللجوء الى السيد الدكتور معالى رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور رئيس مجلس النواب والسيد الدكتور وزير الشباب والرياضة والسيد رئيس اللجنة الاوليمبية وكذا اللجنة الخماسية التي تدير نشاط كرة القدم في مصر مع التنبيه على ضرورة الاتى :

1 – الأندية لا تملك إمكانيات الاحترازات والاحتياطات التي تضمن سلامة افراد المنظومة

2 – حامل واحد للفيروس ربما يتسبب في تفشى الازمة وسط الالاف من مجرد مباراة واحدة

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3 – استحالة منع احتكاك وتخالط اللاعبين اثناء المباريات

4 – المردود المنتظر لا يمثل دافعا لاستئناف الموسم في هذه الظروف التي يعانى فيها العالم كله

5 – استحالة توفير طبيب عدوى متخصص من وزارة الصحة للانضمام لكل جهاز طبى في كل فريق

6 – ضرورة الحفاظ على حق الأندية المتصدرة اما بالتتويج او بالتاهل للدرجات الأعلى كحق لا يجب اجحافه

7 – العمل بمبدا الأولويات في الظروف الطارئة والذى يعنى منطقيا " الحياة اهم من المباراة "

٨- اخيرا ننوه ان الاندية وبعد اجتماع اليوم الذى ضم عددا من اندية الدرجات المختلفة ممتاز وممتاز ب ودرجة تانية وتالته ورابعة بمراعاة كاملة لكل معايير البعد والسلامة وخرجنا بهذا البيان بالاجماع مع الاشارة الى اعتبار الاجتماع فى حالة انعقاد دائمة لحين الفصل فى القضية

لكم كل الشكر والتقدير