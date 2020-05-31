رياضة | الشامي : عودة دورى القسم الثانى مستحيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر الشامي : عودة دورى القسم الثانى مستحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد المحاسب مصطفى الشامى امين صندوق نادى بلديه المحله ، انه ضد عودة واستكمال دورى كرة القدم للقسم الثاني وذلك نظرا لكثرة حجم الاصابات بفيروس كورونا المستجد ، واصفا ان الامر شبه مستحيل

كما اوضح انه مع عودة النشاط الرياضي للانديه بخلاف كرة القدم شريطة وجود اجراءات احترازيه تقوم بها الانديه من اجل عودة النشاط الاجتماعى والخاص بالاعضاء

وكشف الشامى انه تلقى دعوه من رئيس نادى الترسانه طارق السعيد لعقد اجتماع من اجل مناقشه عوده الدورى الا انه نقل رؤيته لرؤساء الانديه واعتذر عن الحضور لظروف خاصه

مشيرا ان الدوله تقوم بدور كبير من اجل توفير سبل السلامه والصحه للمواطنين ، وان هناك مسؤليه على الانديه تجاه الاعضاء واللاعبين من اجل ضمان سبل السلامه والوقايه للجميع

وكان نادى بلديه المحله قد قام بصرف جزء كبير من رواتب العاملين الاداريه خلال الفترة الحاليه