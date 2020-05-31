رياضة | مونشنجلادباخ يضرب يونيون برلين برباعية بالدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر مونشنجلادباخ يضرب يونيون برلين برباعية بالدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق بروسيا مونشنغلادباخ نظيره فريق يونيون برلين 4-1 ضمن مواجهات الجولة الـ29 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعلى ملعبه بروسيا بارك، سجل أصحاب الضيافة ثنائية في كل شوط، حيث تكفل كل من لاعب الوسط الشاب فلوريان نيوهاوس والمهاجم الفرنسي ماركوس تورام بتسجيل هدفي الشوط الأول في الدقيقتين 17 و41 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، أحيا سيباستيان أندرسون آمال يونيون برلين في إمكانية العودة بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 50.

ولكن سرعان ما أعاد الفرنسي المتألق تورام الفارق لهدفين لأصحاب الأرض بعد 4 دقائق فقط.

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وقبل نهاية الوقت الأصلي بتسع دقائق، أنهى الفرنسي الآخر الحسن بليا الأمور تماماً لصالح مونشنغلادباخ بإضافة الهدف الرابع.

وبهذه النتيجة يستعيد بروسيا نغمة الفوز في المسابقة بعد تعثرين متتاليين بخسارة أمام باير ليفركوزن برباعية، ثم تعادل سلبي أمام فيردر بريمن "المترنح" هذا الموسم.

ورفع الانتصار، الـ17 هذا الموسم، رصيد بروسيا إلى 56 نقطة يقفز بها للمركز الثالث مؤقتاً، ويحافظ على آماله في المنافسة على أحد مقاعد دوري أبطال أوروبا.

بينما تكبد يونيون برلين خسارته الـ16 هذا الموسم، ليستمر فشله في حصد أي انتصار للجولة السادسة توالياً، وتحديداً منذ فوزه على إينتراخت فرانكفورت (1-2) في 24 فبراير(شباط) الماضي.

وتجمد رصيد الفريق الصاعد حديثا للبوندسليغا عند 31 نقطة في المرتبة الرابعة عشر.