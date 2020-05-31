رياضة | صالح جمعة لـ"الخليج 365 الرياضي": فايلر أبلغني بروشتة العودة للفريق.. ولن ألعب في مصر إلا للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة لـ"الخليج 365 الرياضي": فايلر أبلغني بروشتة العودة للفريق.. ولن ألعب في مصر إلا للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
- لا أرغب في الرحيل عن النادي الأهلي.
- مفاوضات الزمالك غير رسمية ومجرد تلميحات.
- في حال رحيلي عن الأهلي ستكون وجهتي الدوريات الخارجية.
- أشكر الجماهير الحمراء على دعمهم لي وأؤكد لهم أن اللي جاي أحسن.
- فايلر أبلغني بالعيوب التي تلاحقني وأحاول العودة بقوة
يعد صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واحد من أبرز لاعبي الدوري المصري خلال السنوات الماضية، رغم خروجه من مباريات الموسم.
ويأتي خروج جمعه، عن التشكيل الأساسي للفريق، بقرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لعدم تناسب طريقة لعبه مع تدريبه للقلعة الحمراء.
وأعلن فايلر، خلال وقت سابق المؤتمر صحفي عقب إحدى مباريات الفريق، أنه يرغب في رحيل اللاعب ولو على سبيل الإعارة لعدم الحاجة الفنية له بالموسم الجديد.
وبرغم خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني، ومع تأكيدات رحيله نهاية الموسم الجاري، إلا أنه مازال يحظى بحب ودعم جماهيري كبير.
وحرص "الخليج 365 الرياضي" على التواصل مع اللاعب من أجل معرفة أسرار وخبايا ابتعاده عن التشكيل الرسمي، بالإضافة إلى الكشف عن مصيره بالفترة المقبلة.
وجاء نص حوار "الخليج 365 الرياضي" مع صالح جمعة كالآتي:-
- هل تأكد رحيلك بصورة رسمية عن القلعة الحمراء؟
* الآن أنا لاعب داخل النادي الأهلي، ولا أفكر في الرحيل، ومن خلال جلستي مع المدير الفني، كشف لي العيوب ولذلك أحاول علاجها، وأتمنى البقاء.
- وما هي الخطوة المقبلة في حال رحيلك عن الأهلي؟
* أنا لم أدرس أي عروض في الوقت الحالي، كما قلت أنني الآن لاعبًا في القلعة الحمراء، ولم يتم إبلاغي بأي شئ حول مسألة رحيلي، ولكن في حال الرحيل بالتأكيد ستكون وجهتي خارجية وليس الدوري المصري.
- هل عقدت أي جلسات مع فايلر لحسم مصيرك؟
* نعم، لقد عقدت جلسة مع المدير الفني قبل توقف النشاط الرياضي، ووضع لي روشتة العودة للمباريات، وأبلغني خلال الجلسة بالأشياء الممنوعة والأساليب التي يجب إتباعها من أجل العودة إلى حساباته الفنية.
- هل تلقيت أي اتصالات أو مفاوضات من جانب الزمالك؟
* لا لم يحدث أن تلقيت أي مفاوضات من جانب الزمالك، وكل ما يدور هو مجرد تلميحات، ولكن ما يهم أنني لن أرتدي قميصه مع احترامي لكيانه ولجماهيره الكبيرة.
- في حال رحيلك إلى الخارج.. هل من الممكن أن تعود على الزمالك؟
* كما قلت أحترم كيان نادي الزمالك وتاريخه وجماهيره الكبيرة، ولكني في النهاية أنا مرتبط بحب الجماهير الحمراء، ولا أملك رفاهية خسارة هذا الحب الكبير.
- في النهاية.. ماهي الرسالة التي تود بعثها للجماهير الحمراء؟
* بالتأكيد أرغب في توجيه الشكر لهم ، على كل الدعم والتقدير ومساندتهم لي خلال الفترة الماضية، وأؤكد لهم أن اللي جاي أحسن بإذن الله.