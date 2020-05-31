رياضة | الزمالك يقترب من التوقيع مع مهاجم إفريقي مفاجأة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من التوقيع مع مهاجم إفريقي مفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يقترب نادي الزمالك من التوقيع مع ماهجم إفريقي مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكدت تقارير صحفية أن الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع آري بابيل مهاجم نادي أول أغسطس الأنجولي لضمه في الصيف القادم.
وكشفت التقارير أن آري بابيل عقده سينتهي مع نادي أول أغسطس بنهاية الموسم الجاري ولا ينوي الاستمرار مع الفريق وسيرحل عقب انتهاء عقده.
وأشارت التقارير إلى أن نادي الزمالك قريب جدا من التوقيع مع آري بابيل في الفترة المقبلة في صفقة انتقال حر للنادي الأبيض.
يذكر أن نادي الزمالك كان يبحث الفترة الماضية عن التعاقد مع مهاجم إفريقي مميز في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق وليكن بديل مناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق.