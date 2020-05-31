رياضة | الزمالك يقترب من التوقيع مع مهاجم إفريقي مفاجأة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من التوقيع مع مهاجم إفريقي مفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي الزمالك من التوقيع مع ماهجم إفريقي مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أن الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع آري بابيل مهاجم نادي أول أغسطس الأنجولي لضمه في الصيف القادم.

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وكشفت التقارير أن آري بابيل عقده سينتهي مع نادي أول أغسطس بنهاية الموسم الجاري ولا ينوي الاستمرار مع الفريق وسيرحل عقب انتهاء عقده.

وأشارت التقارير إلى أن نادي الزمالك قريب جدا من التوقيع مع آري بابيل في الفترة المقبلة في صفقة انتقال حر للنادي الأبيض.

يذكر أن نادي الزمالك كان يبحث الفترة الماضية عن التعاقد مع مهاجم إفريقي مميز في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق وليكن بديل مناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق.