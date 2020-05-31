رياضة | يوفنتوس يستفسر عن ثلاثي برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يستفسر عن ثلاثي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن استفسر يوفنتوس عن ثلاثي برشلونة أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وآرثر حيث لا يزال الناديان في محادثات مع لاعب خط الوسط ميراليم بيانيتش.

يُزعم أن برشلونة عازم على ضمان توقيع بيانيتش قبل موسم2020-21 ، على الرغم من أن الأبطال الإسبان من المحتمل أن يضطروا إلى تضمين لاعب واحد على الأقل كمبادلة.

وفقا لماركا ، استفسر اليوفي عن توافر فيدال وراكيتيتش وآرثر في الوقت الذي يبحث فيه أبطال إيطاليا عن بديل مباشر لميراليم بيانيتش.

شارك كل من فيدال وراكيتيتش في 31 مناسبة لبرشلونة هذا الموسم ، بينما قام آرثر بـ 23 نزهة على الرغم من معاناته من الإصابة في مراحل الموسم.

تم ربط جميع اللاعبين الثلاثة بالابتعاد عن كامب نو في الأسابيع الأخيرة ، على الرغم من أن المدرب الرئيسي كيكي سيتين يبدو مصممًا على تحديث فريقه.

كما تم ربط نيلسون سيميدو وأنسو فاتي مؤخرًا بالانتقال إلى تورينو كجزء من اتفاقية ميراليم بيانيتش، على الرغم من أن تقريرًا حديثًا ادعى أن الأخير لن يتم بيعه تحت أي ظرف من الظروف.

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أشار تقرير صحفي، أن نادي برشلونة رفض طلب يوفنتوس بشأن التعاقد مع إنسو فاتي لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحدد يوفنتوس التعاقد مع إنسو فاتي جناح نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة، ضمن الصفقة التبادلية التي قد تحدث بين الفريقين.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة أرسل رسالة إلى يوفنتوس أنه لن يتم الاستغناء عن فاتي خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يعتبر فاتي مستقبل الفريق في الوقت الحالي والمستقبل، وأنه لن يتم الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال.

وشارك فاتي مع برشلونة خلال 24 مباراة هذا الموسم، تمكن من تسجيل خمسة أهداف.