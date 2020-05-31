رياضة | بعد الهجوم عليه.. تعرف على بطولات وانجازات شيكابالا مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد الهجوم عليه.. تعرف على بطولات وانجازات شيكابالا مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، لحملة هجوم وسخرية من جانب بعض جماهير النادي الأهلي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر اللاعب صورته وزوجته وإبنه احتفالا بعيد الفطر المبارك، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية.

وتضامن العديد من نجوم كرة القدم المصرية والكثير من الجماهير بمختلف انتماءاتهم مع نجم الزمالك، بعد الهجوم والتنمر الذي تعرض له وعائلته على السوشيال ميديا، ووصفوا ما حدث معه بأنه أحد أنواع العنصرية البغيضة التي يسعي الجميع للقضاء عليها في ملاعبنا.

واكتفي محمود عبد الرازق "شيكابالا" بنشر أية قرآنية من سورة "المزمل" للرد على حملة السخرية ضده من جانب الجماهير الحمراء وكتب: " واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا".

ماذا قدم محمود عبد الرازق "شيكابالا" مع الزمالك؟

بدأ "شيكابالا" مسيرته الكروية ضمن صفوف نادي الزمالك حيث تدرج في فرق الناشئين بالنادي حتي تم تصعيده للفريق الأول موسم 2003 – 2004 وكان سنه صغير وقتها لم يتجاوز الـ17 عامًا، وتألق بشكل لافت للأنظار مع الفريق وتنبأ له الجميع بمستقبل باهر.

خاض "شيكا" 272 مباراة خلال مشواره مع الزمالك في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل 57 هدفًا، وصنع 61 هدفًا آخرين.

شارك الفهد الأسمر في 180 مباراة مع الزمالك ببطولة الدوري الممتاز، وسجل 41 هدفًا، وصنع 41 هدفًا، بينما خاض 45 مباراة بالبطولات الإفريقية، وسجل 8 أهداف، وصنع 8 أهداف.

أما في بطولة كاس مصر لعب "شيكا" 35 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع 12 هدفًا، وخاض 10 مباريات بالبطولات العربية، وسجل هدف وحيد، وشارك في مباراتين بكأس السوبر المصري ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وعن مسيرته الدولية مع منتخب مصر خاض "شيكابالا" 32 مباراة منذ إنضمامه للفراعنة عام 2007، وسجل هدفين فقط، وهي أرقام هزيلة بالنسبة لموهبة اللاعب الكروية، حيث لم يترك بصمة واضحة مع منتخبنا الوطني.

حصد "الأباتشي" عدة بطولات وألقاب شخصية خلال مسيرته مع الزمالك ومنتخب مصر جاءت كالتالي:

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- الدوري المصري (2002 / 2003، 2003 / 2004)

- كأس مصر (2007/2008، 2012 / 2013، 2015 / 2016، 2018/2019)

- كأس السوبر المصري (2015/2016، 2018/2019)

- كأس السوبر الإفريقي (2002، 2020)

- البطولة العربية (2003)

- كأس السوبر المصري السعودي (2003)

- كأس أمم إفريقيا 2010

- كأس العالم العسكرية 2007

- هداف الدوري المصري 2010 / 2011

- أفضل لاعب مصري في موسم 2010 / 2011.