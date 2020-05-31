رياضة | تحديد موعد الميركاتو الصيفي في إسبانيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد الميركاتو الصيفي في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم تحديد موعد فتح سوق الإنتقالات الصيفية في إسبانيا علمًا بأنه سيتم عودة النشاط الرياضي في البلاد يوم 11 يونيو المقبل.

وكشفت شبكة iusport الإسبانية أن سوق الإنتقالات الصيفية لعام 2020 سوف يتم فتحها عقب نهاية الموسم الحالي وهو أمر لم يحدث من قبل.

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وأفادت الشبكة الإسبانية أنه كان في العادة يُفتح سوق الإنتقالات في إسبانيا في شهر يوليو ويستمر حتى شهر سبتمبر بينما لم يتم تحديد الموعد المتوقع لإنهاء الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أنه مازال متبقى فقط 11 جولة على نهاية الدوري الإسباني علمًا بأن برشلونة يتصدر الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الوصيف صاحب المركز الثاني وغريمه التقليدي ريال مدريد.