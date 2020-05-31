رياضة | العروض الخليجية تنهال على صالح جمعة واللاعب يحدد شرط الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر العروض الخليجية تنهال على صالح جمعة واللاعب يحدد شرط الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع صالح جمعة نجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان مسئولو الأهلي قد استقروا على رحيل صالح جمعة عن الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء هو من طالب التخلص من صالح جمعة في الصيف القادم بسبب عدم رغبته في استمراره مع الفريق بالموسم القادم.

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وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض الخليجية لضم صالح جمعة في الصيف من الدوري السعودي وأبرزها من نادي النصر السعودي.

ولكن ربط صالح جمعة قرار رحيله بمستقبل فايلر مع الأهلي ففي حالة تجديد عقده مع الفريق الأحمر سيرحل صالح بالطبع أما في حالة رحيل السويسري عن الفريق سيستمر اللاعب ويرفض كل العروض المقدمة له.