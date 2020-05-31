رياضة | بسبب كورونا.. إلغاء البطولة الرباعية لكرة الشبكة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. إلغاء البطولة الرباعية لكرة الشبكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الاتحاد الأسترالي لكرة الشبكة (نتبول) يوم الأحد إن البطولة الرباعية للعبة والتي كانت مقررة في سبتمبر المقبل ألغيت بسبب استمرار الأزمة الصحية العالمية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر إقامة البطولة في أستراليا ونيوزيلندا بمشاركة انجلترا وجنوب افريقيا إلى جانب صاحبي الضيافة.

وقالت ستيسي وست مديرة عام الأداء في الاتحاد الأسترالي للعبة في بيان يوم الأحد ”اتفقت جميع الدول الأربع المشاركة في البطولة على أن إلغاء نسخة 2020 والتي كانت مقررة في سبتمبر هو الخيار الأفضل.“

وكانت نيوزيلندا أحرزت كأس العالم للعبة التي أقيمت في انجلترا في العام الماضي بعد أن فجرت مفاجأة وفازت على أستراليا.