رياضة | قبل عودة النشاط.. 10 إصابات بفيروس كورونا في الملاعب الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل عودة النشاط.. 10 إصابات بفيروس كورونا في الملاعب الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالإعلان عن وجود 10 حالات إيجابية لاختبارات فيروس كورونا في دوري الدرجة الثانية بأحدث مجموعة من الفحوص .

وقالت الرابطة، إنها أجريت الفحوص على 1058 من اللاعبين، والعاملين في 24 ناديًا، بالدرجة الثانية خلال يومي الخميس والجمعة.

وأضافت الرابطة في بيان "سيخضع اللاعبون، أو العاملون الذين جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية للعزل الذاتي بشكل يتوافق مع تعليمات الرابطة، وسيتم السماح فقط لمن جاءت نتيجة فحوصهم سلبية بالمران".

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ولم تكشف الرابطة عن أسماء المصابين بفيروس كورونا، بينما أكد بريستون نورث إند إصابة المهاجم جايدن ستوكلي بالفيروس.

وإلى جانب 10 إصابات في الدرجة الثانية، أظهرت الفحوص أيضًا 7 حالات إيجابية في أندية الدرجة الرابعة في إنجلترا.

ويأتي هذا الأمر بعد إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، أنَّ كل نتائج فحوص اللاعبين والعاملين بالأندية جاءت سلبية.