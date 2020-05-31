رياضة | الزمالك يعلن اقتراب تجديد عقد كارتيرون ويكشف تفاصيل العقد الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن اقتراب تجديد عقد كارتيرون ويكشف تفاصيل العقد الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف نادي الزمالك عن اقتراب تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.
ويحاول الزمالك منذ فترة تجديد عقد كارتيرون لفترة طويلة ليضمن استمراره داخل القلعة البيضاء لوقت أطول بعد الأداء المميز الذي ظهر به الفريق هذا الموسم.
وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون وافق على تجديد تعاقده مع الزمالك بعد الجلسة التي عقدها مع أحمد مرتضى وأمير مرتضى، سيحصل كارتيرون على 20% إضافية بجانب قيمة عقده الحالي وفي المقابل تنازل عن بنود أخرى من مستحقاته مع الفريق".
وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض من أندية تريد التعاقد مع كارتيرون لتدريب الفريق ولكن رفض كل العروض مؤكدا أنه يرغب في الاستمرار مع الزمالك.
ويتواجد نادي الزمالك حاليا في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٨ نقطة.