رياضة | الزمالك يعلن اقتراب تجديد عقد كارتيرون ويكشف تفاصيل العقد الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن اقتراب تجديد عقد كارتيرون ويكشف تفاصيل العقد الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الزمالك عن اقتراب تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويحاول الزمالك منذ فترة تجديد عقد كارتيرون لفترة طويلة ليضمن استمراره داخل القلعة البيضاء لوقت أطول بعد الأداء المميز الذي ظهر به الفريق هذا الموسم.

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وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون وافق على تجديد تعاقده مع الزمالك بعد الجلسة التي عقدها مع أحمد مرتضى وأمير مرتضى، سيحصل كارتيرون على 20% إضافية بجانب قيمة عقده الحالي وفي المقابل تنازل عن بنود أخرى من مستحقاته مع الفريق".

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض من أندية تريد التعاقد مع كارتيرون لتدريب الفريق ولكن رفض كل العروض مؤكدا أنه يرغب في الاستمرار مع الزمالك.

ويتواجد نادي الزمالك حاليا في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٨ نقطة.