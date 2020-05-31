رياضة | رد رسمي.. الزمالك يهدد كهربا من جديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر رد رسمي.. الزمالك يهدد كهربا من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد نادي الزمالك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق والاهلي الحالي من جديد في أزمة الحصول على تعويضات مالية من اللاعب.

وأكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أن ناديه سيحصل على حقه في قضية محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق السابق الذي انتقل مؤخراً للنادي الأهلي، مؤكداً أن النادي سيحصل على تعويضات مالية.

وقال مرتضي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي اليوم إنه "اجتمع باللاعب بعد رحيله لمناقشة عودته للفريق، وطلب عقداً جديداً بأموال أكثر للتجديد مع الزمالك".

وأضاف: "لكن مرتضى منصور وأمير مرتضى طلبا مني إيقاف المفاوضات لأنه رحل قبل نهاية الدوري وتمسك رئيس النادي والمشرف على الكرة بعقد كهربا مع الزمالك الموثق في اتحاد الكرة وكانا على حق، لأن ترضية كهربا كانت ستفتح مجالا أمام اللاعبين ليقوم من يريد زيادة في عقده بالتصرف بنفس الطريقة وكهربا حصل على مستحقات من الموسم الجاري مقدما قبل رحيله، والزمالك سيحصل على تعويض كبير".